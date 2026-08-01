Mit Nadel und Faden: Nostalgische Reise nach Graz

Nadel und Faden waren ihre Verbindung in der Schulzeit – und ein roter Faden zieht sich durch ihr ganzes Leben. „Viele von uns, die damals die vierjährige Fachschule für Damenkleidermacher besucht haben, hielten danach Kontakt, obwohl es uns in alle Richtungen verstreut hat“, sagt Annemarie Dohmen. Die Knittelfelderin selbst lebt schon seit 33 Jahren in Deutschland, reiste zum 50-Jahre-Jubiläum aber begeistert an. So wie ihre ehemalige Schulkollegin gerne kam, die von der weiß-grünen Mark nach Florida gezogen war und gerade auf Urlaub in der alten Heimat ist.