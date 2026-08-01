Mit Nadel und Faden: Nostalgische Reise nach Graz

Im Jahr 1976 schlossen junge, kreative Steirerinnen in der Landeshauptstadt die Modeschule ab. Zum Jubiläum kam jetzt sogar Besuch aus Florida (USA).
Nadel und Faden waren ihre Verbindung in der Schulzeit – und ein roter Faden zieht sich durch ihr ganzes Leben. „Viele von uns, die damals die vierjährige Fachschule für Damenkleidermacher besucht haben, hielten danach Kontakt, obwohl es uns in alle Richtungen verstreut hat“, sagt Annemarie Dohmen. Die Knittelfelderin selbst lebt schon seit 33 Jahren in Deutschland, reiste zum 50-Jahre-Jubiläum aber begeistert an. So wie ihre ehemalige Schulkollegin gerne kam, die von der weiß-grünen Mark nach Florida gezogen war und gerade auf Urlaub in der alten Heimat ist.
Zehn Damen fanden sich schließlich ein, sie besuchten die Murinsel, gingen in die „Schmankerlstube“, zum feinen Schmaus auf den Schloßberg. „Das Gastgarten-Angebot ist hier ja absolut großartig“, schwärmte die fröhliche Gruppe. Und überhaupt: „Einige von uns waren ja schon ewig nicht mehr hier – doch wir waren alle begeistert von Graz.“
Es wurde gelacht, in Nostalgie geschwelgt, auch manches Tränchen der Rührung floss in der Erinnerung an die „gute Zeit“. „Viele von uns waren ja im Internat, das hat uns als Clique schon sehr zusammen geschweißt.“
Wie auch die „Strafaufgaben“, die damals üblich waren: „Wir haben dafür so ein kleines Stofffetzerl bekommen und mussten darauf viele akkurate Knopflöcher nähen. Gerade, schräge, große, kleine.“
Dohmen blieb als Berufsschullehrerin später ihrem Metier treu. Ulrike Kerner machte als Innenausstatterin in den USA Karriere. Und die Klassenbeste damals, die nach Lanzarote gezogen ist, ist weltweit als Fremdenführerin gefragt. „Wir sind zum alten Standort der Schule gefahren – der Aufgang ist unverändert“, so Dohmen. „Da ist uns schon die Ganslhaut aufgestiegen.“
Bis zum nächsten Treffen, da war man sich einig, wird kein halbes Jahrhundert vergehen. . .
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