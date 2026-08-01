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A Poor Attempt

Young Driver Under the Influence Tried to Falsify Urine Sample

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01.08.2026 14:00
The symptoms were clear, and the liquid in the cup was definitely not urine. (Stock image)
The symptoms were clear, and the liquid in the cup was definitely not urine. (Stock image)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

The liquid that a 20-year-old man from Wels provided during a voluntary drug test was quite obviously not urine. Although the young driver under the influence tried to convince the officers otherwise, they didn’t believe a word he said—and the examination by the medical examiner proved the police officers right.

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A 20-year-old driver from Wels was pulled over for a driver and vehicle check on Friday around 3:05 p.m. in Thalheim near Wels. Due to clear symptoms of possible drug impairment, the man was offered a voluntary urine drug test, to which he agreed. He had previously claimed never to have used drugs. After about five minutes, the 20-year-old handed the urine cup to the police officers.

“It always looks like this”
However, the liquid inside was light in color and foamy, and food particles were visible. When asked if this was urine, the 20-year-old said it always looked like that for him. A test, however, revealed that it was not urine. During the subsequent examination by the medical examiner, the latter determined that the young man was clearly impaired by drugs. The 20-year-old’s driver’s license was temporarily revoked.

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