Young Driver Under the Influence Tried to Falsify Urine Sample

“It always looks like this”

However, the liquid inside was light in color and foamy, and food particles were visible. When asked if this was urine, the 20-year-old said it always looked like that for him. A test, however, revealed that it was not urine. During the subsequent examination by the medical examiner, the latter determined that the young man was clearly impaired by drugs. The 20-year-old’s driver’s license was temporarily revoked.