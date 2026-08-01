Biker kracht gegen Leitplanke – schwer verletzt!

Folgenschwerer Unfall in Zirl in Tirol: Ein junger Motorradfahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle und krachte mit voller Wucht gegen die Leitschiene. Der 20-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.
Ereignet hat sich der fatale Unfall am frühen Freitagnachmittag auf der B177 Seefelder Straße. Der junge Deutsche fuhr mit seinem Motorrad am Zirler Berg bergwärts, als er plötzlich in einer Linkskurve die Kontrolle verlor.
In weiterer Folge prallte der Biker gegen die dortige Leitplanke und kam zu Sturz, berichtete die Exekutive.
Mit Rettung in die Klinik
Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
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