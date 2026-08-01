Driver Was Only 19
Crashed into a tree with a blood alcohol level of nearly 1.7 per mille
He said he was looking at his cell phone while driving and veered off the road—that’s how a 19-year-old explained his crash into a tree and a memorial stone. However, the real cause was likely the 1.66 per mille alcohol in his blood. His provisional driver’s license was temporarily revoked.
A 19-year-old provisional license holder from Feldkirchen an der Donau was driving his car on Friday around 8:20 p.m. on the B131, coming from Goldwörth and heading toward Ottensheim. According to his own account, the young driver was looking at his cell phone while driving in the municipality of Walding and consequently veered off the right side of the road.
Injured in the accident
He then collided with a tree and a memorial stone, which was hurled several meters into a field by the force of the impact. The 19-year-old sustained injuries of an unspecified severity and was admitted to Kepler University Hospital after receiving first aid. A breathalyzer test revealed a blood alcohol level of 1.66 per mille, and his driver’s license was temporarily suspended.
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