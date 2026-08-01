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First Game After the World Cup

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01.08.2026 13:28
Carney Chukwuemeka (center) was injured during Dortmund’s friendly match.
Carney Chukwuemeka (center) was injured during Dortmund’s friendly match.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Carney Chukwuemeka’s first game after the World Cup ended prematurely: During a friendly against FC Tokyo, the Borussia Dortmund player suffered a knee injury.

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As part of Dortmund’s Asian tour, the German Bundesliga club faced off against FC Tokyo on Saturday. Just a few minutes in, there was a moment of alarm: Carney Chukwuemeka was in pain—the midfielder clutched his right knee.

The Austrian national team player returned to the field after a brief break for treatment. However, it was all over for him after 23 minutes. The 22-year-old, who has been playing for the Austrian national team since switching federations in March, disappeared into the tunnel. Takato Yamamoto came on to replace the unlucky player.

BVB and the ÖFB are worriedabou
 Was Niko Kovac’s substitution merely a precaution—or is Chukwuemeka, who had just begun preseason training after his extended World Cup break, facing a forced absence right at the start of the season? Both the Black and Yellows and theÖFB areworried. There is still no further information regarding his condition.

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