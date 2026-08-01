First Game After the World Cup
Automatically saved draft
Carney Chukwuemeka’s first game after the World Cup ended prematurely: During a friendly against FC Tokyo, the Borussia Dortmund player suffered a knee injury.
As part of Dortmund’s Asian tour, the German Bundesliga club faced off against FC Tokyo on Saturday. Just a few minutes in, there was a moment of alarm: Carney Chukwuemeka was in pain—the midfielder clutched his right knee.
The Austrian national team player returned to the field after a brief break for treatment. However, it was all over for him after 23 minutes. The 22-year-old, who has been playing for the Austrian national team since switching federations in March, disappeared into the tunnel. Takato Yamamoto came on to replace the unlucky player.
BVB and the ÖFB are worriedabou
Was Niko Kovac’s substitution merely a precaution—or is Chukwuemeka, who had just begun preseason training after his extended World Cup break, facing a forced absence right at the start of the season? Both the Black and Yellows and theÖFB areworried. There is still no further information regarding his condition.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.