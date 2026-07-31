Pkw kollidierten auf Kreuzung: Zwei Verletzte

Am Freitagnachmittag um kurz vor 14.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B320 mit der L712 in Michaelerberg-Pruggern zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ersten Erhebungen der Polizei zur Folge bog eine 79-jährige Oberösterreicherin mit ihrem Pkw von der Steinerstraße (L712) auf die B320. Dabei dürfte sie den herannahenden Pkw einer 60-Jährigen übersehen haben, es kam zu einer Kollision.