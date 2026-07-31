Pkw kollidierten auf Kreuzung: Zwei Verletzte

Im Bezirk Liezen kollidierten am Freitag zwei Pkw im Bereich einer Kreuzung. Zwei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.
Am Freitagnachmittag um kurz vor 14.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B320 mit der L712 in Michaelerberg-Pruggern zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ersten Erhebungen der Polizei zur Folge bog eine 79-jährige Oberösterreicherin mit ihrem Pkw von der Steinerstraße (L712) auf die B320. Dabei dürfte sie den herannahenden Pkw einer 60-Jährigen übersehen haben, es kam zu einer Kollision.
Die 60-Jährige und ihr neunjähriger Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. Sie mussten vom Roten Kreuz versorgt und anschließend in das DKH Schladming gebracht werden. Die 79-Jährige und ihre beiden Mitfahrerinnen blieben bei dem Vorfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch ein Totalschaden. Alkotests mit beiden Lenkerinnen verliefen negativ.
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