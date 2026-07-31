"Krone" report helped
Cat Found 10 Kilometers From Home
There’s good news following the “Krone” report about four missing and presumably stolen kittens from a farm in Dietach, Upper Austria. Two of the baby kittens have since been found and are safe and sound with their owner.
One of them—the white one with the black stripe on its head (see photo above)—was found more than ten kilometers away, across the Enns River in St. Ulrich near Steyr. “It couldn’t have gotten there on its own. And no one was visiting who could have let the kitten into their car,” says the retiree, from whose somewhat remote farm two 11-week-old kittens had disappeared on two separate days.
Siblings Still Missing
He is certain that the animals were taken intentionally. After all, even “farm kittens” are now being offered for good money because, since the mandatory neutering law went into effect, there are fewer kittens—most of which used to be given away for free.
“Just a few hours after the report in the ‘Krone,’ a second kitten turned up again, as if by chance,” says the Dietach resident. He believes the thief got “burned” because he could no longer sell the kittens so easily. However, it remains unclear where the siblings of the returned kittens have gone.
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