Speeding driver nearly ran over children and police officers

Bypassed all roadblocks

A roadblock was set up near Bahnhofstraße, but the 27-year-old managed to bypass it by driving onto the sidewalk. During this maneuver, he nearly ran over a police officer. Ultimately, the speeder managed to escape. Since his identity was known, a warrant was issued for his arrest, and he was taken into custody on Thursday. He was taken to the Garsten Correctional Facility.