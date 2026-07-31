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Speeding driver nearly ran over children and police officers

Nachrichten
31.07.2026 15:00
The speeder refused to stop
The speeder refused to stop(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In Upper Austria, a young driver lost his cool because he was driving without a license and was about to be pulled over. He sped through Bad Hall, endangering children, and nearly ran over a police officer at a roadblock. He has now been arrested and is in jail.

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The 27-year-old from Sierning was driving his VW Golf on Tuesday, July 28, 2026, at around 10:30 a.m. on the B122, heading toward Bad Hall from Waldneukirchen. When a patrol car attempted to pull him over for a routine check, the driver—who does not have a driver’s license—fled at excessively high speeds and without regard for other road users.

Not even an accident stopped him
As he entered Bad Hall, he ignored another order to stop and, traveling at approximately 120 to 130 km/h, crossed the median into oncoming traffic. In the 30-zone on the main square, numerous people—including children—were put in danger by his reckless driving, and even a collision with another car failed to stop the fleeing driver.

Bypassed all roadblocks
A roadblock was set up near Bahnhofstraße, but the 27-year-old managed to bypass it by driving onto the sidewalk. During this maneuver, he nearly ran over a police officer. Ultimately, the speeder managed to escape. Since his identity was known, a warrant was issued for his arrest, and he was taken into custody on Thursday. He was taken to the Garsten Correctional Facility.

Call for Witnesses
The police are now seeking additional witnesses who observed this reckless driving: Please contact the Bad Hall Police Station at 059133/4151.

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