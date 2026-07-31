Wir schaffen das nicht | Kein Migrant im Festland

Kein Migrant im Festland. Der Ansturm von Zigtausenden Flüchtlingen aus Marokko auf das spanische Gebiet lässt nun die Wellen hochgehen. Einerseits wird vermutet, dass er von Marokko gesteuert wurde, weil das Land gerade auf Spanien beleidigt ist. Wenigstens scheint es so, dass die EU nun anders als 2015 reagiert. Obwohl Ceuta zwar nicht Teil des Schengen-Raumes ist, verlangt nun etwa Italiens Regierungschefin Meloni, Spanien vorübergehend aus dem Schengen-Raum auszuschließen und Grenzkontrollen einzuführen. Jedenfalls gilt Spanien als Unsicherheitsfaktor in der Migrationspolitik, hat das sozialistisch regierte Land doch erst kürzlich Hunderttausenden Migranten einen Aufenthaltstitel gewährt. So kommen auch aus der österreichischen Bundesregierung von ÖVP-Seite Aufforderungen an Spanien, „dass kein einziger illegaler Migrant auf europäisches Festland gelangt“, wie es Bundeskanzler Stocker formulierte. Wenn das nicht gelingt…