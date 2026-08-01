Spritverbrauchsbremse besser als Spritpreisbremse

Der Medianpreis für einen Liter Diesel betrug im Juli in Tirol 1,94 Euro, jener für Eurosuper war mit rund 1,84 Euro um zehn Cent niedriger, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich zeigt. Der Dieselpreis war damit im Juli aufgrund der neuerlichen Eskalation im Irankrieg um zwölf Cent höher als im Juni, aber niedriger als in den Monaten Mai, April und März.