Diese Feuerwehrleute sind echte „Senkrechtstarter“

Zu Höchstleistungen angespornt

Zwar waren die Ziele nach dem erneuten Sieg bei den Landesbewerben Anfang Juli hochgesteckt, aber bei der Feuerwehr-WM in Eisenstadt wartete starke Konkurrenz aus Slowenien, Tschechien und Südtirol. Doch 120 mitgereiste Fans mit Bürgermeister Wolfgang Kocavar an der Spitze spornten die Weigelsdorfer Wettkämpfer zu Höchstleistungen an. Der Löschangriff wurde in 33,19 Sekunden fehlerfrei absolviert, der Hindernis-Staffellauf in 64,95 Sekunden. Nach der Auswertung stand fest: Weigelsdorf hatte die Bronze-Medaille geholt!