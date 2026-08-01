Diese Feuerwehrleute sind echte „Senkrechtstarter“

Das nennt man eine gelungene Premiere: Gleich beim ersten Antreten schaffte es die Wettkampfgruppe der Feuerwehr Weigelsdorf, Bezirk Baden, auf das Stockerl der Feuerwehr-WM.
Dieses Jahr wird wohl als ganz besonderes in die Geschichte der Feuerwehr Weigelsdorf, Bezirk Baden, eingehen. Nicht nur, dass sich die Bewerbsgruppe erstmals für einen internationalen Wettkampf qualifizierte – das Team rund um Kommandant Wolfgang Panzirsch kam auch gleich beim ersten Antreten mit einer WM-Medaille nach Hause.
Zu Höchstleistungen angespornt
Zwar waren die Ziele nach dem erneuten Sieg bei den Landesbewerben Anfang Juli hochgesteckt, aber bei der Feuerwehr-WM in Eisenstadt wartete starke Konkurrenz aus Slowenien, Tschechien und Südtirol. Doch 120 mitgereiste Fans mit Bürgermeister Wolfgang Kocavar an der Spitze spornten die Weigelsdorfer Wettkämpfer zu Höchstleistungen an. Der Löschangriff wurde in 33,19 Sekunden fehlerfrei absolviert, der Hindernis-Staffellauf in 64,95 Sekunden. Nach der Auswertung stand fest: Weigelsdorf hatte die Bronze-Medaille geholt!
Willkommensfeier mit Ehrengästen
Daheim wurde dem Team ein großer Empfang bereitet. Zahlreiche Ehrengäste wie Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner und dessen Stellvertreter Martin Boyer hießen gemeinsam mit mehr als 200 Fans die WM-Helden in Weigelsdorf willkommen. Und Stadtchef Kocevar betonte: „Hervorragende Ausbildung, Teamgeist und Einsatzbereitschaft zeichnen unsere Feuerwehr aus. Die Bewerbsgruppe hat unserer Stadt alle Ehre gemacht.“
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