Senior (79) stürzt in Schlucht drei Meter in Bach

Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr. In der Rosengartenschlucht in Imst wollte der 79-Jährige an ein Geländer greifen, griff jedoch daneben und verlor das Gleichgewicht. In weiterer Folge stürzte der Niederländer rund drei Meter in das darunterliegende Bachbett ab.