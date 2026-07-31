Senior (79) stürzt in Schlucht drei Meter in Bach

Einsatz für die Bergrettung Imst in der Rosengartenschlucht! Ein Senior (79) aus den Niederlanden verlor das Gleichgewicht und stürzte in ein Bachbett ab. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr. In der Rosengartenschlucht in Imst wollte der 79-Jährige an ein Geländer greifen, griff jedoch daneben und verlor das Gleichgewicht. In weiterer Folge stürzte der Niederländer rund drei Meter in das darunterliegende Bachbett ab.
Von Bergrettung geborgen
Durch den Absturz zog sich der Senior eine schwere Verletzung am Arm zu. Die Bergrettung Imst musste ausrücken und den Urlauber aus der Schlucht bergen. Anschließend brachten ihn die Einsatzkräfte der Rettung in das Krankenhaus nach Zams.
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