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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin schaut in den Spiegel

Niederösterreich
08.08.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Was der Spiegel mit der Wahrheit zu tun hat und warum ich ihn immer mehr zu schätzen weiß. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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Manchmal scheint die Welt besonders freundlich zu sein: Die Nachbarin lächelt, an der Supermarktkassa lässt mich jemand vor, und selbst im Straßenverkehr bleibt erstaunlich viel Gelassenheit. Und dann gibt es die anderen Tage. Da genügt ein „Blick“, eine unbedachte Bemerkung oder ein ungeduldiges Hupen und plötzlich habe ich das Gefühl, alle Menschen wären heute gegen mich. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass das Zufall ist. Mittlerweile frage ich mich immer öfter, ob das nicht viel mehr mit mir selbst zu tun hat.

Je genauer ich reflektiere und beobachte, wird mir klar, dass so etwas nicht einfach passiert: mein Inneres bestimmt, was ich im Außen überhaupt wahrnehme. Wenn ich gestresst bin, höre ich Kritik viel intensiver heraus und mir fehlt die Geduld für Eigenheiten anderer. Wenn ich selbst zufrieden und ausgeglichen bin, kann ich über dieselben Situationen oft einfach schmunzeln. Das Erstaunliche: Die Menschen haben sich in dieser Zeit gar nicht verändert. Aber ich!

Immer häufiger entdecke ich diese kleinen „Spiegel“ im Alltag. Manche Menschen zeigen mir Eigenschaften, die ich selbst gern hätte. Andere bringen jene Seiten in mir zum Vorschein, an denen ich offenbar noch arbeiten darf. Manchmal steckt hinter dem Ärger gar nicht das Verhalten des anderen, sondern die eigene Unsicherheit. Wir können andere Menschen nicht verändern, aber wir können neugierig bleiben auf das, was sie in uns auslösen.

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