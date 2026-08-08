Die kleine Botin schaut in den Spiegel

Manchmal scheint die Welt besonders freundlich zu sein: Die Nachbarin lächelt, an der Supermarktkassa lässt mich jemand vor, und selbst im Straßenverkehr bleibt erstaunlich viel Gelassenheit. Und dann gibt es die anderen Tage. Da genügt ein „Blick“, eine unbedachte Bemerkung oder ein ungeduldiges Hupen und plötzlich habe ich das Gefühl, alle Menschen wären heute gegen mich. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass das Zufall ist. Mittlerweile frage ich mich immer öfter, ob das nicht viel mehr mit mir selbst zu tun hat.