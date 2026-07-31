Kapitänin: „Vergessen kannst du so etwas nicht!“

„Wölfinnen“ haben nächste Stufe erreicht

„Gerade so etwas ist aber geil, weil du direkt performen musst, mit echten Krachern in die Saison gehst. Danach wissen wir ganz genau, wo wir stehen“, so die 27-Jährige. Die aber auch weiß, dass vor allem der Abgang von Goalgetterin Sarah Mattner (neun Treffer in der Vorsaison) zu Bayern München nicht leicht abzufangen ist. Aber: „Wir sind mittlerweile richtig gut eingespielt, die neuen Spielerinnen fügen sich top ein. Insgesamt haben wir die nächste Stufe erreicht, haben den Titel als Ziel“, erklärt die Verteidigerin. Und natürlich den Stachel der Vorsaison endlich zu ziehen ...