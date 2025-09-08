Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heimkehr nach Rivalta

Giorgio Armani in seinem Geburtsort beigesetzt

Society International
08.09.2025 17:02
Berührender Abschied von Giorgio Armani in kleinen Dorf Rivalta, wo er nun bei seinen Ahnen ...
Berührender Abschied von Giorgio Armani in kleinen Dorf Rivalta, wo er nun bei seinen Ahnen ruhen soll.(Bild: Krone KREATIV/EPA/RAFFAELE RASTELLI, APA/AP Photo/Luca Bruno, Photo Press service)

Der am Donnerstag verstorbene italienische Modeschöpfer Giorgio Armani ist am Montag im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Die private Trauerfeier für den im Alter von 91 Jahren gestorbenen Nobelschneider fand in der Dorfkirche von Rivalta südlich von Mailand statt. Sie wurde in der Kirche San Martino abgehalten – wie vom Modeschöpfer selbst gewünscht.

0 Kommentare

In dem mittelalterlichen Dorf ist auch Armanis Mutter beerdigt, der Designer hatte Rivalta regelmäßig besucht. Die Beisetzung fand unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt, das Dorf war weitgehend abgeriegelt. Nur ein kleiner Kreis von Angehörigen und engen Freunden nahm an der Trauerzeremonie teil. Nur rund 20 Personen waren zugelassen – darunter seine Schwester, seine Nichten sowie sein langjähriger Partner und kreative Wegbegleiter Leo Dell’Orco.

Die Urne mit den Aschen soll in der Familienkapelle beigesetzt werden – an der Seite von Armanis Mutter Maria, Vater Ugo und Bruder Sergio. 

Die Trauergäste spenden einander nach der Zeremonie Trost.
Die Trauergäste spenden einander nach der Zeremonie Trost.(Bild: EPA/RAFFAELE RASTELLI)
Armanis Wegbegleiter Leo Dell’Orco bei seiner Ankunft.
Armanis Wegbegleiter Leo Dell’Orco bei seiner Ankunft.(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)
Sängerin Alexia, Ehefrau von Armanis Neffen Andrea Camerana
Sängerin Alexia, Ehefrau von Armanis Neffen Andrea Camerana(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)

Applaus von Bürgern beim Eintreffen des Sarges
Zuvor hatten am Wochenende Tausende in Mailand die Möglichkeit, am aufgebahrten Sarg Abschied von dem Modeschöpfer zu nehmen.

Beim Eintreffen des Sarges applaudierten Bürger und Neugierige, die sich hinter Absperrungen versammelt hatten. In Mailand und Piacenza, dem Geburtsort Armanis, wurde Staatstrauer angeordnet. In Piacenzas Altstadt schalteten die Geschäftsleute die Schaufensterbeleuchtung aus. In Mailand wurden an allen städtischen Gebäuden – darunter dem Rathaus Palazzo Marino – die Flaggen auf halbmast gesetzt.

Der Sarg von Armani erreicht Rivalta.
Der Sarg von Armani erreicht Rivalta.(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)

Nun ist er bei seinen Lieben
Pfarrer Don Giuseppe Busanider die Zeremonie leitete, würdigte Armani im Gespräch mit dem „Corriere di Bologna“: „Er war ein angesehener Piacenzaer, der Rivalta sehr liebte. Er wollte diesen Moment in Einfachheit und Privatsphäre erleben, aber auch mit emotionaler Intensität und in einer Beziehung zum Mysterium Gottes. Seine Lieben ruhen hier – und nun ist er bei ihnen.“ 

Die Kapelle der Familie Armani in dem kleinen Dorf Rivalta – ist nun auch Giorgio Armanis letzte ...
Die Kapelle der Familie Armani in dem kleinen Dorf Rivalta – ist nun auch Giorgio Armanis letzte Ruhestätte.(Bild: EPA/RAFFAELE RASTELLI)
Die Familien-Kapelle der Armanis, die von Giorgio selbst entworfen wurde.
Die Familien-Kapelle der Armanis, die von Giorgio selbst entworfen wurde.(Bild: AP/Antonio Calanni)

Zeremonie der Liebe vor Trauergottesdienst
Eine besondere Fügung: Direkt vor der Beerdigung fand in der kleinen Kapelle noch eine Hochzeit statt. Das muss ganz im Sinne des Designers gewesen sei – schließlich galt Armani als einer der bedeutendsten Brautkleid-Schöpfer der Welt. Er entwarf unter anderem das Hochzeitskleid von Fürstin Charlène von Monaco.

Am Vormittag fand in der pittoresken Kapelle noch eine Trauung statt.
Am Vormittag fand in der pittoresken Kapelle noch eine Trauung statt.(Bild: AP/Antonio Calanni)

Armani-Filialen aus Trauer geschlossen
Aus Respekt vor seiner Lebensleistung hatten alle Armani-Filialen von 15.00 Uhr an für den Rest des Tages geschlossen. Der Milliardenkonzern hat mehr als 600 Boutiquen in aller Welt. Eine Filiale befindet sich auch in Wien.

Testament soll noch diesen Monat eröffnet werden
Armani gehörte jahrzehntelang zu den wichtigsten internationalen Modemachern der Welt. Nach den ersten Jahren, in denen er für andere Häuser arbeitete, gründete er Mitte der 1970er Jahre die Giorgio Armani SpA. Das war die Keimzelle eines Konzerns, der heute viele Milliarden wert ist. Das Geld kam anfangs durch Mode herein, dann auch durch Accessoires, Parfüms und Hotels.

Lesen Sie auch:
Fürstin Charlene verband eine lange Freundschaft mit dem Modedesigner. Nun nahm sie mit einer ...
Bewegende Worte
Charlene trauert mit persönlicher Botschaft
05.09.2025
Sein letztes Geheimnis
Armani gestand kurz vor Tod, was er bereute
05.09.2025
Hollywood in Trauer
Stars weinen um Armani: „Welt verliert Giganten“
05.09.2025

Wie es mit dem Konzern weitergeht, ist noch nicht bekannt. Der Modemacher soll aber Pläne für seine Nachfolge hinterlassen haben. Auch sein Privatvermögen wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Nach italienischen Medienberichten soll nach der Beerdigung innerhalb von 14 Tagen sein Testament eröffnet werden.

Mit Giorgio Armani hat die Welt einen der größten Modeschöpfer verloren. Er hat Stil und Eleganz ...
Mit Giorgio Armani hat die Welt einen der größten Modeschöpfer verloren. Er hat Stil und Eleganz über viele Jahrzehnte geprägt.(Bild: BERTRAND GUAY / AFP / picturedesk.com)

Mit Giorgio Armani verliert die Welt nicht nur einen der größten Modeschöpfer unserer Zeit, sondern auch einen Menschen, der für viele Generationen Stil, Eleganz und Understatement neu definierte.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.062 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.304 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.341 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1654 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1402 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1176 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Society International
Heimkehr nach Rivalta
Giorgio Armani in seinem Geburtsort beigesetzt
Krebs-Kampf
Jolie bricht bei Filmfestival in Tränen aus
Liebes-Comeback?
Will Smith & Jada zeigen sich wieder zusammen
Totalverwandlung
Jessica Simpsons Schock-Auftritt bei den VMAs
Kaffeebecher-Kostüm?
Wild bis elegant: Die Tops und Flops der VMA-Looks
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf