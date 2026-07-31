Egger Gruppe erzielte Umsatz von 4,3 Milliarden €

Auch Investitionen getätigt

Das sogenannte Ebitda – also das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen – landete unterdessen bei 541,8 Millionen Euro und liegt somit um 0,1 Prozent höher als im vorherigen Geschäftsjahr. Trotz der wirtschaftlich angespannten Lage wurde an der langfristigen Investitionsstrategie festgehalten. Insgesamt nahm die Egger Gruppe 450,1 Millionen Euro in die Hand. Geflossen ist das Geld in die Weiterentwicklung der industriellen Basis, Veredelungskapazitäten, Automatisierung, zukunftsorientierte Energieversorgung und Kreislaufwirtschaft.