„Gutscheine für Außerferner sind ein Judaslohn“

Mair sieht „teuren Tunnel, der keinen Zeitgewinn bringt“

„Ist das Fernpass-Paket es wirklich wert, dieses Risiko einzugehen? Für einen teuren Tunnel, der keinen Zeitgewinn bringt? Für eine Maut, die eigentlich niemand will? Wäre ich in der Landesregierung, würde ich spätestens jetzt alles hinterfragen und gemeinsam mit der Bevölkerung an einer sicheren und dauerhaften Lösung arbeiten. Genau dazu appellieren wir eindringlich an die Landesregierung“, so Mair.