After European Gala: Sturm Brings in Another Reinforcement

Sturm announced Luis Balbo as a new signing on Wednesday. The 20-year-old left back is being signed on a permanent basis from AC Fiorentina and will sign a long-term contract in Graz. Balbo holds dual citizenship in Portugal and Venezuela; he came up through the youth systems at FC Porto and Famalicao in Portugal and is a member of Venezuela’s senior national team (four appearances). For Fiorentina, Balbo played ten competitive matches in Serie A, the Cup, and the Conference League, as well as another 17 matches for the club’s Primavera team.