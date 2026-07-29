From Serie A
After European Gala: Sturm Brings in Another Reinforcement
As previously reported, SK Sturm is bolstering its roster with a defender from Italy’s Serie A. With Luis Balbo, coach Fabio Ingolitsch gains a new player for the left flank.
Sturm announced Luis Balbo as a new signing on Wednesday. The 20-year-old left back is being signed on a permanent basis from AC Fiorentina and will sign a long-term contract in Graz. Balbo holds dual citizenship in Portugal and Venezuela; he came up through the youth systems at FC Porto and Famalicao in Portugal and is a member of Venezuela’s senior national team (four appearances). For Fiorentina, Balbo played ten competitive matches in Serie A, the Cup, and the Conference League, as well as another 17 matches for the club’s Primavera team.
“I’ve heard nothing but good things from Oliver Christensen about Sturm as a club and the city of Graz, so the decision to move here was an easy one for me,” says Balbo, who has already trained with the Graz team for the first time. “Sturm is a truly ambitious club—just as I am as a player—will be playing in Europe again this fall, and is known for giving young players a chance.”
“Luis has great dynamism and an attacking instinct; despite his young age, he’s already a senior national team player for his country and has gained his first experience in a top-tier league in Italy,” says sporting director Michael Parensen. “With this transfer, we’re taking another important step in our announced three-pillar strategy, in which we bring top international talent to SK Sturm alongside key players and the best players from our own youth system.”
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