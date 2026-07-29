Pkw schleppte Moped ab: Lenker schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag in Langkampfen (Tiroler Bezirk Kufstein)! Ein 17-jähriger Einheimischer schleppte ein defektes Moped ab. Der 16-jährige Mopedlenker stürzte und verletzte sich dabei schwer.
Zum Vorfall kam es am Dienstag gegen 23.10 Uhr auf der Dorfstraße in Langkampfen. Dort schleppte ein 17-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw das Moped eines 16-jährigen Einheimischen ab.
Das Moped war defekt, der Jugendliche kam nicht mehr weiter. Kurzerhand schleppte der 17-Jährige seinen Kollegen ab. Dabei kam der 16-Jährige zu Sturz und verletzte sich schwer am Bein. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
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