Falsche Rechnung: Opfer überwies Zehntausende Euro

Rechnung gefälscht, Frau verlor Zehntausende Euro

Die Überweisung dort ging wie vorgesehen bei der Firma ein. Das Geld, das mittels QR-Code überwiesen wurde, jedoch nicht. „Nachdem das Opfer mit der Firma Kontakt aufgenommen hatte, stellte sich heraus, dass die Rechnung manipuliert und der angeführte IBAN ausgetauscht worden war“, erklärt die Polizei.