Falsche Rechnung: Opfer überwies Zehntausende Euro

Eine wohl manipulierte Rechnung kostete einer Frau (49) im Tiroler Außerfern mehrere Zehntausend Euro. Sie erhielt eine Rechnung, weil sie bei einer Firma ein Maschinenteil bestellte. Sie überwies einen Teil des Betrages mit einem QR-Code. Dieser war gefälscht, wie sich herausstellen sollte.
Die 49-Jährige erhielt bereits am 16. Juli eine Rechnung per Mail. Die Frau hatte bei einer Firma ein Maschinenteil um einige Zehntausend Euro bestellt und dieses auch erhalten.
Nachdem sie die Rechnung per Mail erhalten hatte, überwies sie mit einem QR-Code einen Teil des Gelds auf ein österreichisches Konto. Die restliche Summe von mehreren Tausend Euro überwies sie mit dem Computer, auf der der IBAN der Firma bereits gespeichert war.
Rechnung gefälscht, Frau verlor Zehntausende Euro
Die Überweisung dort ging wie vorgesehen bei der Firma ein. Das Geld, das mittels QR-Code überwiesen wurde, jedoch nicht. „Nachdem das Opfer mit der Firma Kontakt aufgenommen hatte, stellte sich heraus, dass die Rechnung manipuliert und der angeführte IBAN ausgetauscht worden war“, erklärt die Polizei.
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