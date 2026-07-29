Opfer kassierte Kopfstoß, Unbekannter schlug Mann

Gleich zwei Fälle von Körperverletzung beschäftigen aktuell die Tiroler Polizei. In der Nacht auf Samstag flogen in Kufstein die Fäuste. Drei Männer attackierten einen Einheimischen (38). In der Nacht auf Sonntag versetzte ein Einheimischer (22) auf einem Fest seinem Opfer (18) einen Kopfstoß.
Zu einer wilden Schlägerei dürfte es in der Nacht auf Samstag in Kufstein gekommen sein. Dort wurde ein 38-jähriger Einheimischer im Bereich der Innbrücke von drei bislang unbekannten Männern attackiert.
Vor einem Lokal wurde er von dem Trio geschlagen und getreten und dabei schwer verletzt. Bei den Angreifern handelt es sich nach Angaben der Polizei um drei Männer im Alter um die 20 Jahre.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kufstein unter Tel.: 059133/7210
Auf Dorffest Kopfstoß versetzt
Einen Tag später gab es am Dorffest in Stumm im Zillertal einen erneuten schweren Fall von Körperverletzung. Gegen 3.15 Uhr versetzte ein 22-jähriger Einheimischer seinem 18-jährigen Kontrahenten einen Kopfstoß.
Das Opfer erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung. Zeugen haben den Vorfall beobachtet. Der Angreifer war laut Polizei mäßig stark alkoholisiert.
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