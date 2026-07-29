Former No. 1 Defeated
Opening-round victory! Potapova gives the legend no chance
Von krone Sport
The 25-year-old Austrian Anastasia Potapova soundly defeated former world No. 1 Venus Williams in two sets at the Washington women’s tennis tournament.
The Russian-born player, who became a naturalized Austrian citizen late last year, defeated the 46-year-old American 6-3, 6-3 in the first round early Wednesday morning (CEST) after 54 minutes.
Seven Grand Slam Titles
Williams has won a total of seven Grand Slam singles titles. Her younger sister Serena (44) has won 23 Grand Slam singles titles.
Next Up: Shnaider
In the round of 16, she will face Diana Shnaider. The Russian is seeded fourth in Washington.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.