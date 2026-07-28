New Club Takes a Gamble
Surgery and Rumors: Speculation Surrounds World Champion
Spanish World Cup champion Rodri has undergone back surgery. According to his club, Manchester City, the midfielder successfully underwent a minor procedure. Rodri will now begin a short rehabilitation period. Meanwhile, there is renewed speculation about him leaving England.
The English press speculated that the 30-year-old could miss the start of the season on August 23. Rodri was named the best player of the World Cup following the victory over Argentina in the final.
Man City Coach Remains Unfazed
There had recently been speculation that Rodri could move to Real Madrid. He was born in Madrid and has previously played for Atlético. His contract with Manchester City expires next summer.
Now, Paris Saint-Germain has apparently entered the fray. According to “RMC Sport,” the reigning Champions League champion has already made contact with the Manchester club.
City’s new coach, Enzo Maresca, recently commented on the rumors: “There’s always speculation surrounding great players, so I’m not worried about it.”
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