Unfälle in Hochseilgärten endeten im Krankenhaus

Zwei Kinder sind bei Unfällen vergangenen Sonntag in Hochseilgärten in NÖ verletzt worden. Eine Neunjährige stürzte in Gänserndorf aus rund vier Metern Höhe. Ein Achtjähriger zog sich bei einer Stahlrutsche schwere Verletzungen zu.
Zwei Kinder sind bei Unfällen vergangenen Sonntag in Hochseilgärten in Niederösterreich verletzt worden. Eine Neunjährige stürzte in Gänserndorf aus rund vier Metern Höhe. „Christophorus 9“ flog das Mädchen in die Klinik Donaustadt in Wien. Die Neunjährige hatte sich am späten Nachmittag am Ende eines Parcours aus dem Sicherungssystem gelöst und versucht, mithilfe des Notfallseils statt über die Seilrutsche zu Boden zu gelangen. Dabei dürfte das Mädchen, das mit seiner Mutter unterwegs war, die Kraft verlassen haben. Ein Sturz war die Folge.
Unfall auf Stahlrutsche in Mönichkirchen
Ein Achtjähriger kollidierte auf einer Stahlseilrutsche in Mönichkirchen, Bezirk Neunkirchen, mit seinem Vater. Der schwer verletzte Bub wurde ins Spital Wiener Neustadt gebracht. Der Bub dürfte sich nach einer Stahlseilrutsche noch nicht aus dem Sicherungssystem gelöst haben, als sein Vater ihm folgte. Dadurch pendelte das Seil, der Achtjährige glitt in Richtung des Mannes und wurde bei einem Zusammenstoß schwer verletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.