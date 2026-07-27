No Immediate Danger
Nussensee is no longer closed
On Monday, another 22 kilograms of wartime debris were found in the small lake near Bad Ischl. In total, approximately 222 kilograms of wartime debris were recovered and removed within three days. The Gmunden District Administration has now lifted the official closure.
For the time being, Lake Nussensee near Bad Ischl apparently no longer poses an immediate danger to walkers. On Monday afternoon, the Gmunden District Administration lifted the official closure it had imposed the day before.
As reported, detonators from World War II were initially found on the lake bed on Saturday evening. The authorities therefore initially imposed a ban on entering the area.
TNT Explosive Devices
However, during the recovery operations early Sunday morning, officials from the demining service received reports of additional wartime relics in the shoreline area. 200 kilograms of ammunition, detonators, and explosive materials were secured, and two TNT explosive devices (one kilogram each) were uncovered.
The district administration subsequently closed off the entire lakeshore. On Monday, an additional 22 kilograms of wartime debris (detonators, grenades, and infantry ammunition) were recovered before the closure was officially lifted by the authorities. The recovered items were successfully removed by the demining service after the clearance operations were completed.
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