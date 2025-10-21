Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

36-Jährige in U-Haft

1,2 Millionen Euro vom Chef-Konto auf das eigene

Salzburg
21.10.2025 18:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Wenzel Markus)

Eine mutmaßliche Betrügerin (36) soll Vollmachten und sogar den eigenen Arbeitsvertrag gefälscht haben, um an das Geld ihres Arbeitgebers zu kommen. Die Frau befindet sich seit Mitte September in U-Haft, die Ermittlungen laufen. 

0 Kommentare

Auf dreiste Art und Weise soll eine Tennengauerin (36) laut Ermittlungen einen Millionen-Betrag von ihrem eigenen Arbeitgeber erbeutet haben. Laut „Krone“-Informationen soll die 36-Jährige insgesamt 1,2 Millionen Euro vom Konto ihres Chefs auf ihr eigenes überwiesen haben – aufgeteilt auf einer Vielzahl von Transaktionen. Möglich war das Ganze offenbar durch die Fälschung einer Vollmacht, um eine Zugriffsberechtigung auf das Firmenkonto zu bekommen. Den Ermittlungen nach ging sie sogar noch einen Schritt weiter und besserte ihren eigenen Arbeitsvertrag aus: Sie erhöhte sich nämlich kurzerhand selbst ihr eigenes Gehalt um 500 Euro.

Bereits vorbestraft
Dadurch soll sie mehrere Zehntausend Euro zu viel an Gehalt erhalten haben. Die mutmaßlichen Straftaten sollen sich in den Jahren 2022 und 2023 in einer Salzburger Firma zugetragen haben. Die Beschuldigte sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft: wegen Tatbegehungsgefahr. Zudem dürfte die Frau auch keine strafrechtlich weiße Weste haben, sondern bereits einschlägig vorbestraft sein. Auf Nachfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Im Polizei-Verhör hat die Beschuldigte die Vorwürfe zurückgewiesen, verteidigt wird sie von Anwalt Kurt Jelinek. Die Ermittlungen laufen.

Lesen Sie auch:
Verhandlung im Salzburger Landesgericht.
Buchhalterin leugnet
Untreue von 1,3 Millionen Euro: „War abgesprochen“
15.10.2025

Vor einer Woche war ein ähnlicher Fall Thema eines Strafprozesses: Dabei soll eine Buchhalterin über einen Zeitraum von fünf Jahren vom Konto ihres Arbeitgebers 1,3 Millionen Euro abgezweigt haben – nämlich auf ihre eigenen fünf Konten. Die Frau bestritt den Vorwurf der Veruntreuung und meinte: „Es war alles abgesprochen.“ Der Strafprozess wird noch fortgesetzt.

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
137.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.438 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
86.542 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf