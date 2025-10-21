1,2 Millionen Euro vom Chef-Konto auf das eigene

Auf dreiste Art und Weise soll eine Tennengauerin (36) laut Ermittlungen einen Millionen-Betrag von ihrem eigenen Arbeitgeber erbeutet haben. Laut „Krone“-Informationen soll die 36-Jährige insgesamt 1,2 Millionen Euro vom Konto ihres Chefs auf ihr eigenes überwiesen haben – aufgeteilt auf einer Vielzahl von Transaktionen. Möglich war das Ganze offenbar durch die Fälschung einer Vollmacht, um eine Zugriffsberechtigung auf das Firmenkonto zu bekommen. Den Ermittlungen nach ging sie sogar noch einen Schritt weiter und besserte ihren eigenen Arbeitsvertrag aus: Sie erhöhte sich nämlich kurzerhand selbst ihr eigenes Gehalt um 500 Euro.