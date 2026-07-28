Was man in der Steiermark ab Herbst studieren kann

Wer eine Krise erlebt, braucht schnelle Unterstützung. Da hilft das Reden mit einem Psychotherapeuten – doch der Bedarf ist höher als das Angebot. Im Herbst startet nun erstmals ein Masterstudium Psychotherapie an der Uni Graz. „Wir haben gemeinsam mit der MedUni in kurzer Zeit ein zukunftsweisendes Studium auf die Beine gestellt“, sagt Rektor Peter Riedler. 159 Interessenten gab es für 140 Plätze. „Das waren weniger Bewerber als erwartet, was vor allem an der noch unklaren Anerkennung in Deutschland liegt.“ Vier neue Professoren werden für das Studium an die Uni berufen.