Was man in der Steiermark ab Herbst studieren kann

Kunstwissenschaften, Pipeline Engineering, Psychotherapie, Sprache und KI-Technik: Im Herbst starten einige spannende, neue Studiengänge an den steirischen Universitäten. Das sind die großen Themenfelder von morgen.
Wer eine Krise erlebt, braucht schnelle Unterstützung. Da hilft das Reden mit einem Psychotherapeuten – doch der Bedarf ist höher als das Angebot. Im Herbst startet nun erstmals ein Masterstudium Psychotherapie an der Uni Graz. „Wir haben gemeinsam mit der MedUni in kurzer Zeit ein zukunftsweisendes Studium auf die Beine gestellt“, sagt Rektor Peter Riedler. 159 Interessenten gab es für 140 Plätze. „Das waren weniger Bewerber als erwartet, was vor allem an der noch unklaren Anerkennung in Deutschland liegt.“ Vier neue Professoren werden für das Studium an die Uni berufen.
(Fast) alles neu heißt es indes bei der Kunstgeschichte, die jetzt Kunstwissenschaften heißt: Weg von Alten Meistern, hin zu „Gegenwartskultur und audiovisuellen Medien“. Vortragende aus Museen wie dem Kunsthaus und dem Museum für Geschichte sorgen für Praxisbezug. Das Institut verschmilzt mit der Musikologie – und es entsteht ein neues, gemeinsames Masterstudium namens „Musikwissenschaft und Ästhetik audiovisueller Künste“. Man biete damit ein „breites Spektrum an Berufsfeldern von Forschung über Kulturmanagement bis zur Medienbranche“.
Ingenieure der Zukunft arbeiten an Pipelines
„Man muss auch beim Sparen innovativ und zukunftsorientiert arbeiten“, sagt Uni-Rektor Riedler und spricht damit auch für die anderen Hochschulen in der Steiermark. So bietet die Montanuniversität Leoben etwa ein neues Pipeline-Engeneering-Programm an, das ein Zweig des Masterstudiums Geoenergy Engineering ist. „Sie ermöglichen den sicheren und effizienten Transport von Erdgas und Wasser und eröffnen zugleich neue Perspektiven in der Energiewende, etwa beim Transport von Wasserstoff und CO2“, heißt es.
Die Technische Universität Graz startet im Herbst mit einem neuen Masterstudium auf Englisch. „Speech Language and AI Technologies“ heißt das Programm, das gemeinsam mit der Aalto-Universität in Finnland, dem Instituto Superior Técnico der Universität Lissabon in Portugal, und dem Politecnico di Torino in Italien umgesetzt wird. „Man studiert ein Jahr an der TU Graz und ein Jahr an einer Partneruni“ – und wird zum Experten in Sprachtechnologie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.