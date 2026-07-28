Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Fächer

Was man in der Steiermark ab Herbst studieren kann

Steiermark
28.07.2026 05:00
Auf der Technischen Universität Graz neu: „Speech Language and AI Technologies“ in europäischer ...
Auf der Technischen Universität Graz neu: „Speech Language and AI Technologies“ in europäischer Kooperation.(Bild: Photoreport Helmut Lunghammer)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Kunstwissenschaften, Pipeline Engineering, Psychotherapie, Sprache und KI-Technik: Im Herbst starten einige spannende, neue Studiengänge an den steirischen Universitäten. Das sind die großen Themenfelder von morgen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer eine Krise erlebt, braucht schnelle Unterstützung. Da hilft das Reden mit einem Psychotherapeuten – doch der Bedarf ist höher als das Angebot. Im Herbst startet nun erstmals ein Masterstudium Psychotherapie an der Uni Graz. „Wir haben gemeinsam mit der MedUni in kurzer Zeit ein zukunftsweisendes Studium auf die Beine gestellt“, sagt Rektor Peter Riedler. 159 Interessenten gab es für 140 Plätze. „Das waren weniger Bewerber als erwartet, was vor allem an der noch unklaren Anerkennung in Deutschland liegt.“ Vier neue Professoren werden für das Studium an die Uni berufen.

(Fast) alles neu heißt es indes bei der Kunstgeschichte, die jetzt Kunstwissenschaften heißt: Weg von Alten Meistern, hin zu „Gegenwartskultur und audiovisuellen Medien“. Vortragende aus Museen wie dem Kunsthaus und dem Museum für Geschichte sorgen für Praxisbezug. Das Institut verschmilzt mit der Musikologie – und es entsteht ein neues, gemeinsames Masterstudium namens „Musikwissenschaft und Ästhetik audiovisueller Künste“. Man biete damit ein „breites Spektrum an Berufsfeldern von Forschung über Kulturmanagement bis zur Medienbranche“.

Lesen Sie auch:
Einsparungen gefährden den Nachwuchs für Lehre und Forschung, meinen die Gewerkschafter.
Auch am Uniklinikum
Graz: Gewerkschafter bangen um junges Uni-Personal
23.05.2026
6500 Teilnehmer
Graz: Steirische Unis protestieren gegen Sparpaket
28.05.2026

Ingenieure der Zukunft arbeiten an Pipelines
„Man muss auch beim Sparen innovativ und zukunftsorientiert arbeiten“, sagt Uni-Rektor Riedler und spricht damit auch für die anderen Hochschulen in der Steiermark. So bietet die Montanuniversität Leoben etwa ein neues Pipeline-Engeneering-Programm an, das ein Zweig des Masterstudiums Geoenergy Engineering ist. „Sie ermöglichen den sicheren und effizienten Transport von Erdgas und Wasser und eröffnen zugleich neue Perspektiven in der Energiewende, etwa beim Transport von Wasserstoff und CO2“, heißt es.

Die Technische Universität Graz startet im Herbst mit einem neuen Masterstudium auf Englisch. „Speech Language and AI Technologies“ heißt das Programm, das gemeinsam mit der Aalto-Universität in Finnland, dem Instituto Superior Técnico der Universität Lissabon in Portugal, und dem Politecnico di Torino in Italien umgesetzt wird. „Man studiert ein Jahr an der TU Graz und ein Jahr an einer Partneruni“ – und wird zum Experten in Sprachtechnologie. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
182.911 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
156.176 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
151.051 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2247 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1418 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf