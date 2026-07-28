Neues „Heurigenleben“ statt altem Winzersterben

Geschichte vor Ort spüren

„Wir wollten nicht einfach einen Heurigen eröffnen, sondern einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, genießen und Geschichte spüren können. Wenn Gäste aus Wien extra mit dem Zug kommen, wissen wir, dass sich jede Mühe gelohnt hat“, freuen sich Zane und Anna. Das historische Gewölbe und der urige Garten locken inzwischen auffallend viele junge Besucher an. Während vielerorts die Heurigenkultur langsam verschwindet, wächst sie hier mit Leidenschaft, Mut und neuen Ideen weiter. Ein Hoffnungszeichen – für Gumpoldskirchen und weit darüber hinaus.