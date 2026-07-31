Sommer-Genusstour im Weinviertel

Betriebsführungen und Workhops machen auch ein Blick hinter die Kulissen möglich! Um 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr kann man den Produzenten von Gemüse & Co. über die Schulter schauen. Die Dauer der Führung ist mit jeweils 45 Minuten so anberaumt, dass sich die Weiterfahrt zum nächsten „Schauplatz“ bzw. Ihr individueller Einkauf gut vereinbaren lassen.