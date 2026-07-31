„Entdecken, verkosten, mitnehmen!“ – so lautet das Motto der Sommer-Genusstour im Weinviertel an diesem Wochenende.
Am Sonntag, den 2. August können Sie ausgewählte Weinviertler Betriebe im Rahmen der Sommer Genusstour entdecken! Von 10 Uhr bis 19 Uhr können die Besucher dieses besonderen Kulinarik-Events nach Herzenslust verkosten und natürlich auch einkaufen.
Betriebsführungen und Workhops machen auch ein Blick hinter die Kulissen möglich! Um 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr kann man den Produzenten von Gemüse & Co. über die Schulter schauen. Die Dauer der Führung ist mit jeweils 45 Minuten so anberaumt, dass sich die Weiterfahrt zum nächsten „Schauplatz“ bzw. Ihr individueller Einkauf gut vereinbaren lassen.
Die Sommer Genuss-Tour umfasst ein reichhaltiges und auch unterhaltsames Programm: von der Traktorrundfahrt zu Marillenbäumen, der Besichtigung einer Bäckerei sowie einer Brauerei bis hin zum Naschen auf einem Beerenfeld ist alles dabei.
Für Verkostung und Verkauf ist keine Anmeldung erforderlich. Für die Betriebsführungen und Workshops ist jedoch teilweise eine Anmeldung notwendig.
Kommen Sie ins Weinviertel, genießen Sie und nehmen Sie ganz besondere Eindrücke mit – woher eigentlich unsere Spezialitäten kommen und mit welcher Sorgfalt und Mühe sie produziert werden.
Alle Informationen zu den genauen Standorten finden Sie auf www.weinviertel.at/genusstour oder auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at
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