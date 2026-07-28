Football-Fieber in Wien

Die Vienna Vikings stehen vor dem nächsten Football-Kracher! Am 8. August empfangen sie die Wroclaw Panthers zum Top-Duell in Wien. Mit der exklusiven Krone 1+1-Ticketaktion sind Sie live dabei – und erleben europäischen Spitzen-Football hautnah.
Die Vienna Vikings haben als erstes Team der AFLE das Playoff-Ticket gelöst - doch die Mission ist noch lange nicht beendet. Jetzt geht es darum, die Regular Season unter den Top Zwei abzuschließen und sich damit den Heimvorteil für das Halbfinale zu sichern. Jeder Sieg zählt. Jeder Game Day kann den Unterschied machen.
Am Samstag, dem 8. August, wartet mit den Wroclaw Panthers einer der stärksten Gegner Europas im Wiener Sport-Club Stadion. Bereits das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams war ein echter Football-Leckerbissen, den die Vikings auswärts in Breslau für sich entscheiden konnten. Nun wollen die Polen Revanche - und die Wiener den nächsten wichtigen Schritt Richtung Heimvorteil in den Playoffs.
Ein Game Day mit Gänsehaut-Garantie
Sportlich verspricht das Duell Football auf höchstem europäischen Niveau. Doch auch abseits des Spielfelds wartet ein ganz besonderes Erlebnis.Der Spieltag steht ganz im Zeichen des „Salute to Service“-Gamedays, präsentiert vom Österreichischen Bundesheer. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf zahlreiche besondere Programmpunkte, Interaktionen und exklusive Highlights freuen. Damit wird der Football-Nachmittag einmal mehr zu einem Event für die ganze Familie – und zu einem der emotionalsten Spieltage der gesamten Saison.
Wer schon einmal einen Vikings Game Day erlebt hat, weiß: Hier gibt es weit mehr als nur Football. Spektakuläre Touchdowns, Cheerleader, tausende begeisterte Fans, Food Areas, Musik, Entertainment und die einzigartige Atmosphäre der #PurpleReign machen jeden Heimspieltag zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Jetzt doppelt profitieren!
Gemeinsam mit der Kronen Zeitung wartet auf alle Football-Fans eine besondere Ticketaktion: Kaufe ein Ticket und erhalte das zweite gratis dazu! Einfach beim Ticketkauf den Aktionscode Krone50 eingeben und gemeinsam mit Freunden oder der Familie einen der größten Football-Game-Days des Sommers live erleben.
Wenn es um den Heimvorteil für die Playoffs geht, zählt jede Stimme auf den Rängen. Die Vienna Vikings brauchen am 8. August die lauteste Unterstützung der Liga - und genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Teil der #PurpleReign zu werden.
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