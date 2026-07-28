Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Football-Fieber in Wien

Specials
28.07.2026 00:01
Werbung
Spitzen-Football, Gänsehaut-Atmosphäre und jede Menge Action: Am 8. August wird das Sport-Club ...
Spitzen-Football, Gänsehaut-Atmosphäre und jede Menge Action: Am 8. August wird das Sport-Club Stadion zur Bühne für den nächsten Vikings-Kracher.(Bild: Hannes Jirgal)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die Vienna Vikings stehen vor dem nächsten Football-Kracher! Am 8. August empfangen sie die Wroclaw Panthers zum Top-Duell in Wien. Mit der exklusiven Krone 1+1-Ticketaktion sind Sie live dabei – und erleben europäischen Spitzen-Football hautnah.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Vienna Vikings haben als erstes Team der AFLE das Playoff-Ticket gelöst - doch die Mission ist noch lange nicht beendet. Jetzt geht es darum, die Regular Season unter den Top Zwei abzuschließen und sich damit den Heimvorteil für das Halbfinale zu sichern. Jeder Sieg zählt. Jeder Game Day kann den Unterschied machen.

Am Samstag, dem 8. August, wartet mit den Wroclaw Panthers einer der stärksten Gegner Europas im Wiener Sport-Club Stadion. Bereits das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams war ein echter Football-Leckerbissen, den die Vikings auswärts in Breslau für sich entscheiden konnten. Nun wollen die Polen Revanche - und die Wiener den nächsten wichtigen Schritt Richtung Heimvorteil in den Playoffs.

Ein Game Day mit Gänsehaut-Garantie
Sportlich verspricht das Duell Football auf höchstem europäischen Niveau. Doch auch abseits des Spielfelds wartet ein ganz besonderes Erlebnis.Der Spieltag steht ganz im Zeichen des „Salute to Service“-Gamedays, präsentiert vom Österreichischen Bundesheer. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf zahlreiche besondere Programmpunkte, Interaktionen und exklusive Highlights freuen. Damit wird der Football-Nachmittag einmal mehr zu einem Event für die ganze Familie – und zu einem der emotionalsten Spieltage der gesamten Saison.

Wer schon einmal einen Vikings Game Day erlebt hat, weiß: Hier gibt es weit mehr als nur Football. Spektakuläre Touchdowns, Cheerleader, tausende begeisterte Fans, Food Areas, Musik, Entertainment und die einzigartige Atmosphäre der #PurpleReign machen jeden Heimspieltag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

(Bild: Hannes Jirgal)

Jetzt doppelt profitieren!
Gemeinsam mit der Kronen Zeitung wartet auf alle Football-Fans eine besondere Ticketaktion: Kaufe ein Ticket und erhalte das zweite gratis dazu! Einfach beim Ticketkauf den Aktionscode Krone50 eingeben und gemeinsam mit Freunden oder der Familie einen der größten Football-Game-Days des Sommers live erleben.

Wenn es um den Heimvorteil für die Playoffs geht, zählt jede Stimme auf den Rängen. Die Vienna Vikings brauchen am 8. August die lauteste Unterstützung der Liga - und genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Teil der #PurpleReign zu werden.

Jetzt Tickets sichern, Aktionscode Krone50 einlösen und 1 Ticket kaufen – 2 Tickets erhalten!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
28.07.2026 00:01
Loading

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
182.791 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
155.766 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
150.916 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2247 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1418 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Specials
Frau drohen zehn Jahre
Zwackte sie 2,5 Millionen Euro von ihrem Chef ab?
Syrer freigesprochen
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
Krone Plus Logo
14 Klauseln gekippt
Ryanair schuldig! Dafür bekommen Sie Geld zurück
Krone Plus Logo
Falsch abgerechnet?
Kassenärztin vor Gericht: Das sind Patienten wert!
Krone Plus Logo
Geldstrafe erstritten
Mieter deckt Wiener Wohnen mit Klagen ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf