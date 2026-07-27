Linz Hospitals Extend Their Partnership

The effort to physically connect the two hospitals remains on track. As previously reported, a bridge is to be built between the hospitals for this purpose. The recently reported 2.1-million-euro project is not yet finalized, says Lukas. However, an agreement has now been reached to submit an application to the authorities so that the City of Linz’s Design Advisory Board can review it. “A physical connection between the two hospitals is essential for deepening the partnership,” says Lukas, hoping for rapid progress.