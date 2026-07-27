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After the knockout:

The diagnosis is in! Here’s how Austria’s Dragovic is doing

Nachrichten
27.07.2026 14:11
Aleksandar Dragovic
Aleksandar Dragovic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Austria’s defensive leader Aleksandar Dragovic suffered a mild concussion on Sunday during the away win against Wiener Sport-Club in the first round of the Cup. The Violets announced this on Monday.

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His availability for Thursday’s second-round Conference League qualifying return leg at home against FK Liepaja is in doubt and will depend on how he progresses over the next few days, according to a statement from the Favoriten-based club.

Dragovic went down unconscious after an aerial duel with Abazovic in the 20th minute, remained dazed on the ground for several minutes, and even had to be supported by medical staff as he was substituted. Backstage, the 35-year-old former national team player ultimately had to receive stitches for a bleeding cut on the back of his head.

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