Impoundment
Speeding Through Wels at 156: Now the Bike Is Gone
No excuse would help now, and the young motorcyclist wasn’t even looking for one. After all, he had exceeded the speed limit in the built-up area of Wels by three times. Now the 26-year-old has been reduced to walking and must fear that his 750cc bike will be auctioned off.
Wels police officers were conducting speed checks on Salzburger Straße at 5:30 a.m. on Monday when a Honda CB750 appeared on their radar: 156—with the measurement tolerance already factored in.
Chase to Gunskirchen
However, the rider refused to stop and tried to escape. Police officers tailed the motorcycle and were finally able to get the 26-year-old from Wels to give up in Gunskirchen, where they stopped him. Due to the significant speeding violation, the 26-year-old’s driver’s license was temporarily revoked and he was prohibited from continuing his journey. Furthermore, the motorcycle was temporarily impounded on the spot.
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