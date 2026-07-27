Speeding Through Wels at 156: Now the Bike Is Gone

Chase to Gunskirchen

However, the rider refused to stop and tried to escape. Police officers tailed the motorcycle and were finally able to get the 26-year-old from Wels to give up in Gunskirchen, where they stopped him. Due to the significant speeding violation, the 26-year-old’s driver’s license was temporarily revoked and he was prohibited from continuing his journey. Furthermore, the motorcycle was temporarily impounded on the spot.