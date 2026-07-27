Cause Unclear
Blackout at the Ministry of the Interior: No One Can Get Out
Lights out, doors locked—that was the situation Monday morning at the Ministry of the Interior: A power outage paralyzed the office building, and no one was allowed to enter or leave the building.
Specifically, this concerns the office building on Hintere Zollamtsstraße, to which 600 employees are currently being relocated from Minoritenplatz. “New location, new opportunities”—that’s how the ministry had heavily promoted the project last year in an internal memo. But for now, the lights went out.
No Contact with the Ministry
The cause of the power outage is still unclear. However, due to fire safety regulations, the building was immediately sealed off, and no one was allowed in or out. A curious side note: Anyone trying to reach the Ministry of the Interior was out of luck—the phone service was also down, so the Vienna Police Department had to handle the inquiries instead.
“The ÖVP has completely lost control. This incident is symptomatic of security in Austria under Interior Minister Karner,” said FPÖ Secretary-General Michael Schnedlitz, finding the power outage amusing. Officials at the ÖVP-led Ministry of the Interior, of course, sought to reassure the public: “Technicians are working around the clock to resolve the power outage.”
With success: Shortly after 9:30 a.m., the lights came back on—though the cause of the blackout remained unclear for the time being.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.