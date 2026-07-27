Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cause Unclear

Blackout at the Ministry of the Interior: No One Can Get Out

Nachrichten
27.07.2026 08:41
Power Outage at the Ministry of the Interior Led by Interior Minister Gerhard Karner
Power Outage at the Ministry of the Interior Led by Interior Minister Gerhard Karner(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Lights out, doors locked—that was the situation Monday morning at the Ministry of the Interior: A power outage paralyzed the office building, and no one was allowed to enter or leave the building.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Specifically, this concerns the office building on Hintere Zollamtsstraße, to which 600 employees are currently being relocated from Minoritenplatz. “New location, new opportunities”—that’s how the ministry had heavily promoted the project last year in an internal memo. But for now, the lights went out. 

No Contact with the Ministry
The cause of the power outage is still unclear. However, due to fire safety regulations, the building was immediately sealed off, and no one was allowed in or out. A curious side note: Anyone trying to reach the Ministry of the Interior was out of luck—the phone service was also down, so the Vienna Police Department had to handle the inquiries instead.

Power Outage at Interior Minister Gerhard Karner’s Ministry
Power Outage at Interior Minister Gerhard Karner’s Ministry(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)

“The ÖVP has completely lost control. This incident is symptomatic of security in Austria under Interior Minister Karner,” said FPÖ Secretary-General Michael Schnedlitz, finding the power outage amusing. Officials at the ÖVP-led Ministry of the Interior, of course, sought to reassure the public: “Technicians are working around the clock to resolve the power outage.”

With success: Shortly after 9:30 a.m., the lights came back on—though the cause of the blackout remained unclear for the time being.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
27.07.2026 08:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf