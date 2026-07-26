ÖFB Cup Live Updates
LIVE NOW: SV Wienerberg vs. SK Rapid!
First round of the ÖFB Cup: SV Wienerberg faces Rapid. We’re covering the game live (live updates below). The score is currently 0–1!
Here’s the live ticker:
Rapid is heading to Vienna’s Favoriten district—though not to face their archrival, but rather Ostliga newcomer Wienerberg. The Hütteldorf-based team is coming off a European Cup match, so Coach Johannes Hoff Thorup will be flexible with his starting lineup.
“We don’t have much time to prepare for the game. It will be a difficult task, partly because of the artificial turf. We need to find the right players who feel comfortable on this surface. Our goal is to dominate the game and score a few goals,” said the Dane.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.