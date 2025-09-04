Aus für „queere Hütte“ bei Brauchtumsfest in Graz

Der „Krone“ liegt der Brief des Landes Steiermark (mit FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek an der Spitze) an Veranstalter und „RosaLila PantherInnen“, die bei der Großveranstaltung am 13. und 14. September eine „queere Hütte“ aufstellen wollten, vor: Das Aufsteirern verstehe sich als große Bühne für Volksmusik, Tracht, Handwerk und kulinarisches Brauchtum und solle diesem volkskulturellen Anspruch auch gerecht sein. „Der volkskulturelle Mehrwert des Vereins ,RosaLila PantherInnen‘ ist in diesem Kontext nicht erkennbar und kann durchaus in anderen dafür vorgesehenen Veranstaltungsformaten Platz finden“, so die Begründung für die Absage. Über die Pläne sei man im Vorfeld nicht informiert gewesen.