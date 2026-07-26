ÖFB Cup Live Updates
LIVE: Austria leads 2-0, but concerns about Dragovic
First round of the ÖFB Cup: Wiener Sport-Club faces Wiener Austria. We’re covering the game live (live updates below). See the live updates below. The score is currently 0–2.
Here’s the live ticker:
The Sport-Club welcomes the “Violets” to its new, sold-out home stadium. The Violets, just back from their European Cup trip to Latvia, bring a lot of respect with them on this short away trip. “They’re one of the toughest opponents we could have drawn,” said captain Manfred Fischer. “We’re looking forward to a great crowd.”
In any case, Austria doesn’t want to suffer another early cup exit against the Sport-Club—which boasts experienced players like Konstantin Kerschbaumer, Rene Kriwak, and Eren Keles—as they did last year in Voitsberg.
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