Hartberger „Ersatzmann“ rückte zur Rettung aus

Markus (12.) und ein Hoffmann-Elfer (23.) brachten den TSV auf Schiene, ein Tausendguldenschuss der Tiroler ließ die junge Schopp-Elf (mit Karner und Postl starteten noch zwei mit wenig Profi-Erfahrung) aber zu sehr nachdenken. Als es bei Elfer für Imst heiß zu werden drohte, blieb „Ersatzkeeper“ Luka Maric (auf Sicht Nummer zwei hinter Liverpool-Leihgabe Pecsi) aber eiskalt, parierte den Strafstoß des Ex-Hartbergers Kofler.