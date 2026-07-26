Hartberger „Ersatzmann“ rückte zur Rettung aus

Ganz so einfach war das nicht! Fußball-Bundesligist Hartberg zog gegen Regionalligist Imst (Ti) in die zweite Cup-Runde ein, hatte mit einer eher jüngeren Formation aber doch die ein oder andere brenzlige Situation zu überstehen. Besonders Tormann Luka Maric erwies sich beim 3:1 aber als Retter in der Not.
Schau an, wen Markus Schopp für Hartberg aufs Feld schickte! Mit Niko Feldhofer startete der Spross von GAK-Coach Ferdinand im ersten Spiel der Oststeirer im Mittelfeld, der Youngster (19) belohnte sich für eine starke Vorbereitung. Und erlebte gegen Regionalliga-Klub Imst ein Cup-Spiel, wie es im Buche steht!
Markus (12.) und ein Hoffmann-Elfer (23.) brachten den TSV auf Schiene, ein Tausendguldenschuss der Tiroler ließ die junge Schopp-Elf (mit Karner und Postl starteten noch zwei mit wenig Profi-Erfahrung) aber zu sehr nachdenken. Als es bei Elfer für Imst heiß zu werden drohte, blieb „Ersatzkeeper“ Luka Maric (auf Sicht Nummer zwei hinter Liverpool-Leihgabe Pecsi) aber eiskalt, parierte den Strafstoß des Ex-Hartbergers Kofler.
Joker Drew (nachdem Stürmer-Neuzugang Agustin Urrutia einen weiteren Elfer für Hartberg vergeben hatte) beendete das leise Zittern – und ließ die Steirer dann doch durchschnaufen. „Wir haben es unnötig spannend gemacht, zu viele Chancen liegengelassen. Da waren wir nicht reif genug“, so Coach Markus Schopp. „Das war in dieser Konstellation aber zu erwarten.“
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