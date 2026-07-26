Accident in Bergen
Hiker (47) Fell into a Gully and Died
She had intended to hike at least part of one of Austria’s most spectacular long-distance trails, the Nordalpenweg 01, but the attempt ended fatally. A 47-year-old woman from the Czech Republic fell to her death over the weekend.
Because a 47-year-old Czech hiker had not shown up for her reservation at the Priel Mountain Hut in the municipality of Hinterstoder on July 26, 2027, and her sister was unable to reach her, emergency responders began searching for the woman.
Found in a rocky gully
She had been hiking on the Nordalpenweg 01 long-distance trail. The air police helicopter was also called in to assist with the search. It found the woman in a rocky gully below a trail. A doctor participating in the mountain rescue operation could only confirm the Czech woman’s death. The investigation revealed no suspicion of foul play.
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