Stadt lässt Hitze in Zukunft kalt abblitzen

Manchmal braucht es einen ausgeklügelten Plan, um mit Herausforderungen klarzukommen. In der Stadt Mödling ist es die Hitze, die hier zum Handeln aufruft. Mit Aussicht auf die nächste heiße Phase dieses Sommers gibt es nun eine erste Maßnahme: Wenn die Temperaturen auf über 35 Grad Celsius steigen, purzeln im Freibad die Preise. Dann zahlen auch Erwachsene nur mehr den Kinderpreis.