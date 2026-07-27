Lindenblüten und Tränen der Reben für Kosmetik

Gemeinsam hüten zwei Ökopioniere mit ihrer sanften Kosmetik die Natur.
Es gibt mystische Orte, an denen die Zeit langsamer zu fließen scheint. Orte, an denen der Duft von Lindenblüten in der Luft liegt, Reben Geschichten von Generationen erzählen und jeder Handgriff von Wertschätzung geprägt ist. Genau dort – in Mautern – begegnen sich Christian Prokopp aus Baden und Martin Saahs: zwei Ökopioniere, die nicht dem schnellen Zeitgeist folgen, sondern ihrem Herzen.
Familienbetrieb seit 130 Jahren
Mit 18 „Gewusst wie“-Drogerien haben Prokopp und seine Ehefrau Regina Duftoasen geschaffen, in denen Gesundheit, Natürlichkeit und Wohlbefinden mehr sind als bloße Schlagworte. Seit fast 130 Jahren setzt die Familie auf Wertvolles, das Mensch und Umwelt gleichermaßen gut tut.
Nicht nur Produkte, sondern Vertrauen
„Wir möchten nicht einfach Produkte anbieten, sondern Vertrauen schenken. Was in unseren Regalen steht, muss unsere Werte widerspiegeln: Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und höchste Qualität. Genau deshalb passt Martins Linie ,dieNikolai’ so wunderbar zu unserer Philosophie“, versichert Prokopp.
Biodynamische Demeter-Kosmetik
Tatsächlich bringt Saahs mit seiner biodynamischen Demeter-Kosmetik, die ihr zehnjähriges Bestehen feiert, die sanfte Kraft der Wachauer Natur in jedes einzelne Pflegeprodukt – und zwar mit einer Hingabe, die heute selten geworden ist. Denn er sammelt sogar die Tränen des Rebstocks. Und natürlich Lindenblüten.
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