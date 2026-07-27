Lindenblüten und Tränen der Reben für Kosmetik

Es gibt mystische Orte, an denen die Zeit langsamer zu fließen scheint. Orte, an denen der Duft von Lindenblüten in der Luft liegt, Reben Geschichten von Generationen erzählen und jeder Handgriff von Wertschätzung geprägt ist. Genau dort – in Mautern – begegnen sich Christian Prokopp aus Baden und Martin Saahs: zwei Ökopioniere, die nicht dem schnellen Zeitgeist folgen, sondern ihrem Herzen.