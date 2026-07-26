Gleitschirmflieger (70) stürzte kurz nach Start ab

Der 70-Jährige war gegen 14.50 Uhr vom Startplatz auf der Gemeindealpe nahe dem Terzerhaus abgehoben. Nach kurzer Flugzeit verlor er aus bislang unbekannter Ursache rasch an Höhe und stürzte in einen Latschenbereich. Dort verhedderte er sich mit seinem Gleitschirm und den Leinen.