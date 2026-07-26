Gleitschirmflieger (70) stürzte kurz nach Start ab

Ein 70-jähriger Gleitschirmflieger aus dem Bezirk Lilienfeld ist am Sonntagnachmittag in Mitterbach am Erlaufsee in Niederösterreich abgestürzt. Kurz nach dem Start verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Schirm und wurde verletzt.
Der 70-Jährige war gegen 14.50 Uhr vom Startplatz auf der Gemeindealpe nahe dem Terzerhaus abgehoben. Nach kurzer Flugzeit verlor er aus bislang unbekannter Ursache rasch an Höhe und stürzte in einen Latschenbereich. Dort verhedderte er sich mit seinem Gleitschirm und den Leinen.
Zeugen beobachteten Absturz
Zeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang. Die Bergrettung Mitterbach barg den Verunglückten und versorgte ihn zunächst an der Unfallstelle. Anschließend wurde der Mann vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht.
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