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At just 18 years old

First Title and Top 50 – Tagger’s Biggest Achievement

Nachrichten
26.07.2026 15:41
Tagger celebrated her first WTA title.
Tagger celebrated her first WTA title.(Bild: GEPA)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

For the first time in 13 years, Austria has a tournament champion on the WTA Tour! Lilli Tagger played her best tennis in the Prague final as well, defeating Ukraine’s Daria Snigur 7-6, 6-2. The 18-year-old is now only Austria’s tenth WTA titleholder.

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In Bad Gastein in 2013, Yvonne Meusburger was the last Austrian to win a full-fledged WTA tournament. On Sunday, that long dry spell finally came to an end. Lilli Tagger picked up in the final right where she had left off against Sara Bejlek and, above all, Barbora Krejcikova. The 1.85-meter-tall Austrian played aggressive tennis and, above all, demonstrated her mental strength.

Snigur had started the match strongly, playing nearly flawless tennis at the beginning. But when Tagger fell behind 2–5, she shifted into high gear once again. The East Tyrolean snatched the break back and forced a tiebreak, which she won confidently 7–3. Lilli converted the set point with an ace.

Tagger clenched her fist several times.
Tagger clenched her fist several times.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Impressive backhand shots
In the second set, Tagger was the dominant player from the start, repeatedly setting up points with her strong serve and hitting several magnificent backhand winners. After just 1 hour and 30 minutes, Tagger converted her second match point to win 7–6, 6–2, claiming her second WTA final victory. As a result, she will enter the world’s top 50 for the first time starting Monday.

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