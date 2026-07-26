Taxis kollidierten an Kreuzung: Fünf Verletzte

Gleich fünf Verletzte forderte eine Kollision zwischen zwei Taxis am Sonntagmorgen in Innsbruck! Die beiden Fahrer sowie drei Fahrgäste landete in der Klinik.
Zum Vorfall kam es gegen 5.20 Uhr im Kreuzungsbereich Schöpfstraße und Peter-Mayr-Straße. Laut ersten Erhebungen der Polizei missachtete ein 33-jähriger Taxifahrer ein Vorrangzeichen.
In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Taxi eines 49-jährigen Einheimischen. Beide Fahrer sowie drei Fahrgäste, eine 37-jährige und eine 43-jährige Einheimische sowie ein 41-jähriger Einheimischer, wurden dabei erheblich verletzt.
Sie wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.