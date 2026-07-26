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Schlagerstars erzählen

„Unsere Träume gehen nicht in Pension…“

Steiermark
26.07.2026 11:00
Silvio Samoni kann auf 13 Alben zurückblicken.
Silvio Samoni kann auf 13 Alben zurückblicken.(Bild: zVg.)
Porträt von Erich Fuchs
Von Erich Fuchs

Zu alt für die Bühne? Diese Debatte wird in der Schlagerbranche besonders intensiv geführt. Was drei Betroffene dazu sagen.

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Wer entscheidet, wann jemand „zu alt“ für die Bühne ist? Geburtsdatum oder Publikum? In sozialen Medien wird über Falten gespottet, über graue Haare gelästert. Das kennen auch die „Oldies“ Silvio Samoni, Sarina Jasmin und Helmut Hussler. Für Schlagersänger Silvio Samoni ist die Diskussion über das Alter fehl am Platz. Das Publikum entscheide ohnehin selbst, wer bleiben darf.„Leider Gottes zählt heute oft nur, jung und schön zu sein“, bedauert der 67-Jährige.

Immer wieder bekomme er mit, wie über ältere Künstler gespottet werde. „Witzigerweise gibt es diese Diskreditierung fast nur im Schlager.“ Von groben Untergriffen blieb der Sänger aber verschont. Zum 50. Geburtstag bekam Samoni von Freunden eine Studioaufnahme geschenkt. „Am Anfang wurde ich dafür belächelt. Viele konnten sich nicht vorstellen, dass daraus einmal mehr wird.“ Heute blickt Silvio Samoni auf 13 Alben, einen vollen Tourkalender und eine wachsende Fangemeinde. Zudem adelt sich der „Oldie“ mit eigenem Orchester aus 52 Musikern. Ein Beweis mehr, dass Leidenschaft wichtiger ist als das Alter. „So lange das so ist, gibt es keinen Grund aufzuhören.“

Sarina Jasmin
Sarina Jasmin(Bild: zVg.)

„Super Trouper“: Als Oma singe ich Schlager
Mit dem ABBA-Klassiker „Super Trouper“ erfüllt sich Sarina Jasmin einen Traum, den sie jahrzehntelang zurückgestellt hat. Fünf Kinder hat sie großgezogen, nun als Oma ist endlich die Zeit gekommen, an sich zu denken. „Jetzt sind meine fünf Kinder aus dem Gröbsten heraußen. Mit der Unterstützung meiner Familie kann ich endlich das machen, was ich immer wollte“, erzählt die singende Shiatsu-Praktikerin. Ihr Mann war es, der die Spätberufene zum Schritt auf die Schlagerbühne ermutigte. „Mit 54 ist es die letzte Chance, in der Branche Fuß zu fassen.“

Jeder verdiente Euro wird in die Musik investiert. „Unter der Woche wird fest gearbeitet und am Wochenende habe ich meine Auftritte. Dafür verzichte ich lieber auf einen Urlaub.“ Im Herbst soll bereits das erste Album erscheinen. Dass manche Menschen über ihr Alter lästern, lässt sie kalt. „Natürlich wäre ich gerne zehn Jahre jünger. Aber mit meiner Leidenschaft kann ich locker mit Jüngeren mithalten. Ich habe genug Lebenserfahrung“, zeigt die Oststeirerin Nörglern und Kritikern die kalte Schulter.

Helmut Hussler
Helmut Hussler(Bild: zVg.)

Mit 66 Jahren fängt das Schlager-Leben erst an
Ähnliche Erfahrungen macht auch Ü-60-Schlagersänger Helmut Hussler. Der ehemalige Bankangestellte startete vor drei Jahren seine Solokarriere im Popschlager. Die Beleidigungen in den sozialen Medien und anonymen Seitenhiebe auf sein Alter mit Verweis auf das Altersheim blieben nicht aus. „Wie und was ich mache, lasse ich mir von niemandem vorschreiben“, betont der 66-Jährige, der nun den Riesenhit von Andrea Berg (61) „Du hast mich tausendmal belogen“ gecovert hat. Am 23. August feiert der weststeirische Sänger beim Schlagergottesdienst in der Grazer Christuskirche TV-Premiere in ORF III.

Für Hussler ein großer Imagegewinn. „Hallen wie Roland Kaiser (74) werde ich wohl nie füllen. Aber Konzerte vor 700 Fans sind realistisch.“ Das Management hat Ehefrau Rowitha übernommen. „Bis mindestens 75 werde ich auf der Bühne stehen.“

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