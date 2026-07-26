„Unsere Träume gehen nicht in Pension…“

Immer wieder bekomme er mit, wie über ältere Künstler gespottet werde. „Witzigerweise gibt es diese Diskreditierung fast nur im Schlager.“ Von groben Untergriffen blieb der Sänger aber verschont. Zum 50. Geburtstag bekam Samoni von Freunden eine Studioaufnahme geschenkt. „Am Anfang wurde ich dafür belächelt. Viele konnten sich nicht vorstellen, dass daraus einmal mehr wird.“ Heute blickt Silvio Samoni auf 13 Alben, einen vollen Tourkalender und eine wachsende Fangemeinde. Zudem adelt sich der „Oldie“ mit eigenem Orchester aus 52 Musikern. Ein Beweis mehr, dass Leidenschaft wichtiger ist als das Alter. „So lange das so ist, gibt es keinen Grund aufzuhören.“