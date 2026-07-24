Withdrawal from the Tour
Horrific Injury After Crash Requires 20 Stitches
After a crash involving a support vehicle from Tadej Pogacar’s Team UAE, Colombian rider Einer Rubio was forced to withdraw from the Tour de France!
According to his team, Movistar, the pro cyclist had to have 20 stitches in his face, and further examinations are expected to follow.
Crashed into car completely by surprise
And it all happened because, just a few kilometers from the finish line, the driver of the car had to slam on the brakes, causing Rubio—who was riding behind—to crash into the car completely by surprise. Reportedly, a fan had tried to cross the road.
About half a million spectators are said to have been lining the 13.8-kilometer-long final climb. The organizers had cordoned off large sections of the route with barriers, though on both sides these had only been placed along the final kilometers. Rubio had been in 27th place in the overall standings.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.