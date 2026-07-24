LIVE: Sturm Graz Takes on SV Seekirchen

“Utmost seriousness”

The Graz team celebrated a successful season opener on Tuesday with a 4-0 home win against Heart of Midlothian in the Champions League qualifiers. In the Cup, the regional league side from Seekirchen should not pose a stumbling block. Ingolitsch expects “maximum seriousness” from his squad—whether in European competition or the ÖFB Cup. However, the decisive victory over the Scots has “given his players confidence and a good feeling.”