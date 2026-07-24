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ÖFB Cup LIVE UPDATES

LIVE: Sturm Graz Takes on SV Seekirchen

Nachrichten
24.07.2026 04:55
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kickoff for the 2026/27 ÖFB Cup: Runner-up SK Sturm Graz faces SV Seekirchen 1945. We’re covering the game live (see below). The score is currently 0–2!

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Here’s the LIVE TICKER:

Just five days after the World Cup final, the new season of top-tier Austrian soccer kicks off with the first round of the ÖFB Cup. Runner-up SK Sturm Graz travels to third-division side SV Seekirchen in Salzburg; for coach Fabio Ingolitsch’s team, this is their second competitive match in 72 hours.

“Utmost seriousness”
The Graz team celebrated a successful season opener on Tuesday with a 4-0 home win against Heart of Midlothian in the Champions League qualifiers. In the Cup, the regional league side from Seekirchen should not pose a stumbling block. Ingolitsch expects “maximum seriousness” from his squad—whether in European competition or the ÖFB Cup. However, the decisive victory over the Scots has “given his players confidence and a good feeling.”

This should help given the packed schedule, as Sturm now faces five consecutive away games within 15 days. “We don’t want to complain about it—quite the opposite. We want to enjoy these games,” explained Ingolitsch, who is likely to rotate his starting lineup given Sturm’s clear role as favorites at Wallersee. Regardless of the opponent, however, the team intends to play “full throttle” in every match, the coach announced.

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