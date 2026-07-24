Mystery Solved
Rodri to Undergo Back Surgery After World Cup Triumph
Spain’s star player Rodri must undergo back surgery after winning the World Cup title!
The procedure will take place on Monday, as confirmed by new Manchester City coach Enzo Maresca during a press conference on Friday. Rodri was named the best player of the recent World Cup in North America. Even during the tournament, shortly before the Round of 32 match against Austria (3-0), English media had reported on an upcoming surgery.
"...and then he’ll be back here with us!"
At the time, there had been much speculation about the nature of his condition. Maresca referred to a back problem. “He needs a break. He has to rest and recover, and then he’ll be back here with us,” said the Italian about the 30-year-old midfielder, who has been playing for Man City since 2019—but has only one year left on his contract there.
Recently, rumors of a move to Real Madrid had intensified. Maresca: “There’s always speculation surrounding great players, so I’m not worried about it.”
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