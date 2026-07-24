Schwer betrunkener Lenker hatte auch Kind im Auto

Das war wohl mehr als verantwortungslos: Ein einheimischer Autolenker wurde bei einer Kontrolle in Kitzbühel schwer alkoholisiert ertappt. Schon vor zwei Jahren war er einschlägig aufgefallen.
Gegen 12 Uhr führten Polizisten bei der Aktion an der Loferer Bundesstraße in Going unter anderem Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei wurde bei einem 40-jährigen Pkw-Lenker eine starke Alkoholisierung festgestellt. Im Fahrzeug befanden sich außer dem Lenker noch seine Frau und sein achtjähriges Kind.
Bereits 2024 war der Führerschein weg
Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel folgt. Dem Mann wurde bereits 2024 der Führerschein abgenommen.
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