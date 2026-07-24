Schwer betrunkener Lenker hatte auch Kind im Auto

Gegen 12 Uhr führten Polizisten bei der Aktion an der Loferer Bundesstraße in Going unter anderem Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei wurde bei einem 40-jährigen Pkw-Lenker eine starke Alkoholisierung festgestellt. Im Fahrzeug befanden sich außer dem Lenker noch seine Frau und sein achtjähriges Kind.