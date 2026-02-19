Mit Mehlspeisen-Pralinen geht es in eine neue Ära

Im Oktober 2027 läuft der Pachtvertrag zwischen der Stadt Gmunden und der Traditionskonditorei Baumgartner aus. Ob auch danach im Haus auf der Esplanade Mehlspeisen und Kaffee angeboten werden, ist noch unklar. „Wir werden uns bei der Neuausschreibung auf jeden Fall bewerben. Es wird aber spekuliert, dass die Stadt einen Neubau sowie Öffnungszeiten von 7 bis 23 Uhr an sieben Tagen in der Woche als Bedingung stellt. Da können wir nicht mithalten“, sieht Konditorei-Chef Mathias Baumgartner das Ende einer fast 60-jährigen Ära näherkommen.