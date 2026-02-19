Mit Mehlspeisen-Pralinen geht es in eine neue Ära

Wegen eines auslaufenden Pachtvertrags hängt die Zukunft der Konditorei Baumgartner auf der Gmundner Esplanade weiter in der Luft. Dennoch sorgt eine neue Geschäftsidee für Aufbruchstimmung im Traditionsbetrieb. Sogar große Unternehmen zeigen großes Interesse.
Im Oktober 2027 läuft der Pachtvertrag zwischen der Stadt Gmunden und der Traditionskonditorei Baumgartner aus. Ob auch danach im Haus auf der Esplanade Mehlspeisen und Kaffee angeboten werden, ist noch unklar. „Wir werden uns bei der Neuausschreibung auf jeden Fall bewerben. Es wird aber spekuliert, dass die Stadt einen Neubau sowie Öffnungszeiten von 7 bis 23 Uhr an sieben Tagen in der Woche als Bedingung stellt. Da können wir nicht mithalten“, sieht Konditorei-Chef Mathias Baumgartner das Ende einer fast 60-jährigen Ära näherkommen.
StarUp gegründet
Dennoch blickt er zuversichtlich in die Zukunft. Während der Standortdebatte hat der 33-Jährige mit Ehefrau Julia (32) die Weichen für eine erfolgreiche Fortführung des Unternehmens gestellt. Sie gründeten das Start-up „Mehlspeis Moments“, bei dem Mehlspeisen-Klassiker erstmals dauerhaft haltbar und weltweit transportfähig als handgefertigte Pralinen sowie Liköre erzeugt werden.
Mehlspeisen wie Marillenknödel oder Apfelstrudel sind kaum exportierbar, weil sie zu empfindlich und zu kurz haltbar sind. Wir haben dieses Problem gelöst.
Mathias Baumgartner, Konditor
„Mehlspeisen wie Marillenknödel oder Apfelstrudel sind kaum exportierbar, weil sie zu empfindlich und zu kurz haltbar sind. Wir haben dieses Problem gelöst. Die Klassiker werden geschmacklich originalgetreu in haltbare Genussprodukte übersetzt“, sagt Baumgartner. Bei der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ kündigte Tchibo Österreich an, die Produkte in alle Filialen zu bringen, derzeit sind sie schon in 113 Geschäften erhältlich. „Das Handwerk wächst über die Vitrine hinaus in die Welt und ist jederzeit online bestellbar“, erklärt Baumgartner.
